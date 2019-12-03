12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7488
  • 6,3722
  • 269.939
  • 108004
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pakistan, Rusya'ya Sovyetlerden kalma borcunu ödeyecek

Pakistan, Rusya'ya Sovyetler döneminden kalma 93.5 milyon dolarlık borcunu ödeyecek.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Maliye Bakanı Yardımcısı Sergey Sitorçak ve Pakistan’ın Rusya Büyükelçisi Kazi Halilullah tarafından imzalanan yeni anlaşmaya göre Pakistan, Sovyetler Birliği’nden kalma 93.5 milyon dolarlık borcunu Moskova'ya ödeyecek. Borcun Pakistan'ın Sovyetler döneminde Rusya ile yaptığı ithalat-ihracat işlemleri kapsamında oluştuğu belirtildi.
 
Öte yandan Rusya, 2017'nin Ağustos ayında Sovyetler Birliği döneminden kalma 125,2 milyon dolarlık son dış borcunu Bosna Hersek’e ödemişti.

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Karaya vurdu, karnından 100 kilo çöp çıktı!

Karaya vurdu, karnından 100 kilo çöp çıktı!

Konutta yeni dönem başladı: 8 sınıfa ayrılacak

Konutta yeni dönem başladı: 8 sınıfa ayrılacak

Meteoroloji uyardı: Soğuk hava ve sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Soğuk hava ve sağanak geliyor!

Uçakta panik: Yolcular tahliye edildi, pilot acil iniş yaptı

Uçakta panik: Yolcular tahliye edildi, pilot acil iniş yaptı

Bir yılda 12 ağaçtan 45 bin lira kazandı

Bir yılda 12 ağaçtan 45 bin lira kazandı

Site havuzundaki ayrımcılığa istenen ceza belli oldu

Site havuzundaki ayrımcılığa istenen ceza belli oldu

Tarihçi Murat Bardakçı'nın acı günü

Tarihçi Murat Bardakçı'nın acı günü

'Dünyada sarılacak daha çok yara var'

'Dünyada sarılacak daha çok yara var'
 

POPÜLER HABERLER

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

İşte girmeye cesaret edemeyeceğiniz en korkunç 10 yer

İşte girmeye cesaret edemeyeceğiniz en korkunç 10 yer

Türkiye'de ilk kez üretildi! Talebe yetişemiyorlar

Türkiye'de ilk kez üretildi! Talebe yetişemiyorlar

Van Gölü'nde esrarengiz olay! İnsan kemikleri bulundu

Van Gölü'nde esrarengiz olay! İnsan kemikleri bulundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA