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Dünya

Pakistan hükümetinde Kovid-19 alarmı! Sağlık Bakanı da virüse yakalandı

Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, kendisine yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi. Mirza, Pakistan hükümetinde virüse yakalanan dördüncü bakan oldu

AA06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:15 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:24
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Twitter hesabından açıklama yapan Mirza, virüsün kendisinde hafif semptomlarla seyrettiğini belirterek, "Kovid-19 testim pozitif çıktı. Doktorların da tavsiyesiyle kendimi evimde izole ettim ve önlemleri alıyorum." ifadesini kullandı.

Takipçilerinden dua isteyen Mirza, "Meslektaşlarım çalışmalarınıza devam edin. Çok büyük fark yaratıyorsunuz ve sizinle gurur duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Mirza, Pakistan hükümetinde virüse yakalanan dördüncü bakan oldu. Son olarak geçen hafta Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi virüse yakalandığını açıklamıştı.

Geçen ay da önce Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, ardından da Eyaletler ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Narkotikle Mücadele Bakanlığını yürüten Şehriyar Afridi Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Ülkede daha önce başbakanlık yapmış Yusuf Rıza Gilani ile Şahid Hakan Abbasi de virüse yakalanmıştı. 

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