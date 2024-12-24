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Dünya

Pakistan savaş uçakları, Afganistan'ın Paktika vilayetine bağlı çeşitli bölgeleri bombaladı

Pakistan'a ait savaş uçakları, iki ülke sınırına yakın bir noktada Afganistan'ın Paktika vilayetine bağlı çeşitli bölgeleri bombaladı.

AA24 Aralık 2024 Salı 22:49 - Güncelleme:
Pakistan savaş uçakları, Afganistan'ın Paktika vilayetine bağlı çeşitli bölgeleri bombaladı
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Afgan basınına göre, saat 21.00 sularında Pakistan'a ait savaş uçakları, Paktika vilayetinin Margha, Laman ve çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, Pakistan hükümetine karşı savaşan Pakistan Talibanı'na (TTP) ait 4 üs hedef alındı, çok sayıda militan öldürüldü.

KABİL'DEN SALDIRIYA TEPKİ

Afganistan geçici hükümeti, saldırıya sert tepki gösterdi.

Afganistan geçici hükümeti Savunma Bakanlığı, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Veziristan bölgesinden buraya gelen "göçmenlerin" hedef alındığını ve aralarında çocukların da olduğu kişilerin hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını ifade etti.

Açıklamada, uluslararası normlara aykırı olduğu belirtilen saldırı kınanarak, bunun "yanıtsız kalmayacağı" belirtildi.

Daha önce de Pakistan ordusu, Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerinde TTP üslerini hedef almış, bu saldırılar iki ülke yönetimleri arasında gerilime neden olmuştu.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'ın Afganistan'a sınır olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan gibi eyaletlerinde son yıllarda terör saldırılarında ciddi artış oldu.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, ağırlıklı olarak Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırılar düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

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