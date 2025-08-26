İSTANBUL 28°C / 20°C
Dünya

Pakistan Talibanı'na operasyon! 8 militan öldürüldü

Hayber Pahtunhva eyaletinin Aşağı Dir bölgesinde Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik devam eden operasyonlarda 8 militanın öldürüldüğü açıklandı.

26 Ağustos 2025 Salı 16:10
Pakistan Talibanı'na operasyon! 8 militan öldürüldü
Dawn gazetesinin haberine göre, yerel polis yetkilileri düzenlenen operasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, TTP'ye yönelik üç gündür devam eden operasyonlarda şimdiye kadar 8 TTP mensubunun öldürüldüğü ifade edildi.

Emniyet yetkilileri, hava koşulları ve bölgenin bitki örtüsünün yoğunluğundan dolayı, düzenlenen operasyonun zaman aldığını, çatışmaların bölgenin farklı kesimlerinde yer yer devam ettiğini kaydetti.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

