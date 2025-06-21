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Dünya

Pakistan, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

Pakistan, Hindistan ile yaşanan son krizde oynadığı 'diplomatik rol ve liderlik' dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi.

AA21 Haziran 2025 Cumartesi 07:23 - Güncelleme:
Pakistan, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
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Pakistan Başbakanlık Ofisinden konuya dair yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan gerilimde oynadığı arabuluculuk rolünün, nükleer güç sahibi iki ülke arasında geniş çaplı bir çatışmanın önüne geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Trump, hem İslamabad hem de Yeni Delhi ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar sayesinde, kısa sürede bir ateşkes sağlanmasını mümkün kıldı ve milyonlarca insanı etkileyebilecek yıkıcı bir çatışmayı engelledi." denildi.

Trump'ın 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesine karar verildiği kaydedilen açıklamada, ABD Başkanının çabalarının barışçıl çözüm ve diyalogdan yana olduğunu gösterdiği ve bunun da "gerçek bir barış elçisi" kimliğini perçinlediği ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca, Trump'ın Keşmir sorununun çözümüne ilişkin samimi arabuluculuk tekliflerini de memnuniyetle karşıladığını, bu meselenin "Güney Asya'daki kalıcı istikrarın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu" ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları doğrultusunda çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, açıklamada, Trump'ın Hindistan-Pakistan krizindeki liderliğinin, "pragmatik diplomasi ve etkin barış inşasının bir devamı" olduğu belirtilerek, Orta Doğu'da Gazze'de yaşanan insani trajedi ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından tırmanan gerilim gibi konularda da Trump'ın küresel istikrar adına yapıcı bir rol üstlenmeye devam etmesinin umut edildiği vurgulandı.

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