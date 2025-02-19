''Pakistan tüm düzensiz Afgan göçmenleri sınır dışı etmek istiyor''

Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Ravalpindi'deki Afgan vatandaşlarının, son zamanlarda gözaltı, arama ve bu iki şehri terk etmeleri yönünde talimatlara maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Herhangi bir resmi duyuru yapılmadan başlayan Afganların gözaltına alınması süreci, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliğine herhangi bir yazışma yoluyla resmi olarak bildirilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Bunun üzerine Büyükelçiliğin, bu eylemlerin "münferit olaylar" mı yoksa "kamuoyuna açıklanması gereken resmi bir politikanın parçası mı" olduğuna açıklık getirmek üzere Pakistanlı yetkililerle çok sayıda toplantı düzenlendiği aktarılan açıklamada, ayrıca bu süreçten Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) de haberdar olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Nihayetinde Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, tüm Afgan mültecilerin sadece İslamabad ve Ravalpindi'den değil, yakın gelecekte tüm ülkeden sınır dışı edilmesine yönelik kesin ve nihai bir plan olduğunu doğruladı." denildi.

Pakistanlı yetkililere göre bunun, hükümetin resmi kararı olduğu ve geçerli yasal vizeleri olan Afganların İslamabad ve Ravalpindi'de ikamet etmelerine izin verileceği kaydedilen açıklamada, "Yetkililer ayrıca, hükümetin Afgan vatandaş kartı ve sicil kanıt kartına sahip olanlar da dahil tüm Afgan mültecileri derhal İslamabad ve Ravalpindi'den çıkarmaya karar verdiğini ve tüm ülkeden sınır dışı edilmelerinin yakın olduğunu belirtti." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Afgan vatandaşlarının onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerine ilişkin görüşmeleri kolaylaştırmak için çalışmalar yapan Büyükelçiliğin, mevcut zorlukların değerlendirilmesi için konuyu Afganistan hükümetiyle paylaştığı kaydedildi.

- EKİM 2023'TE GERİ GÖNDERMELER BAŞLAMIŞTI

BMMYK verilerine göre, Pakistan'da yaklaşık 1 milyon 340 bin Afgan mülteci ve 468 bin 800 düzensiz Afgan göçmen bulunuyor. 2023'ten bu yana 820 binden fazla Afgan mülteci ülkesine döndü.

Afganistan'da Ağustos 2021'deki yönetim değişikliğinin ardından Kabil ile İslamabad arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Kabil yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Afgan yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

Pakistan'ın düzensiz göçmenleri gönderme kararında, Afganistan yönetimine siyasi baskı oluşturmanın yanı sıra ülke ekonomisindeki olumsuzlukların da etkili olduğu belirtiliyor.

- PAKİSTAN, AFGAN GÖÇMENLERİ ÜLKELERİNE GÖNDERME ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

Geo News kanalının 7 Şubat tarihli haberine göre, Pakistan İçişleri Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Wasim Akram ve Başbakanlık Ofisi Basın Müşaviri Muhammad Arshad Munir, Başbakanlık Ofisinden yollandığı iddia edilen ve düzensiz Afgan göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerini öngören talimatnamenin doğru olduğunu açıklamıştı.

Talimatnameye göre, Pakistan tarafından Afgan göçmenlere verilen "Afgan vatandaş kartı" sahipleri, başkent İslamabad ve Ravalpindi şehrinden "hemen başka bir yere" taşınacak, daha sonra ülkelerine geri gönderilecek.

"Sicil kanıt kartı" bulunan Afganlar da İslamabad ve Ravalpindi dışına çıkartılacak. Bu kişilerin yeni yerleri, son kararlar gereği ülkede kalma hakları 30 Haziran'a kadar uzatıldığı için daha sonra belli olacak.