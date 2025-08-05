İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2025 Salı / 11 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6881
  • EURO
    47,0786
  • ALTIN
    4414.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Pakistan vatandaşları Rus saflarında savaşıyor'' iddiasına yalanlama
Dünya

''Pakistan vatandaşları Rus saflarında savaşıyor'' iddiasına yalanlama

Pakistan hükümeti, vatandaşlarının Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaştığına yönelik iddiaları 'temelsiz ve asılsız' olarak nitelendirdi.

AA5 Ağustos 2025 Salı 10:06 - Güncelleme:
''Pakistan vatandaşları Rus saflarında savaşıyor'' iddiasına yalanlama
ABONE OL

Pakistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, "Pakistan vatandaşlarının Ukrayna'daki çatışmaya karıştığına dair asılsız ve temeli olmayan iddialar kategorik olarak reddedilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna makamlarının konuyu istişare etmek adına resmi temasta bulunmadığı aktarılan açıklamada, Ukraynalı yetkililerin söz konusu iddiayı destekleyecek herhangi bir delil sunmadığı da belirtildi.

Açıklamada, iddiaların Ukrayna makamlarıyla ele alınacağı ve bu hususta açıklama talep edileceği kaydedilirken "Pakistan, Birleşmiş Milletler Şartı ilkeleri doğrultusunda, Ukrayna'daki çatışmanın diyalog ve diplomasiye başvurularak barışçıl şekilde çözülmesi yönündeki taahhüdünün tekrardan altını çiziyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dün Harkiv bölgesinde cephe hattındaki askerleri ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin kuzeydoğusundaki birliklerin, Rusya tarafından Çin, Pakistan ve Özbekistan gibi ülkelerden getirilen "yabancı paralı askerlere" karşı savaştığını belirtmişti.

Zelenskiy, "Bu cephedeki askerlerimiz, Çin, Tacikistan, Özbekistan, Pakistan ve Afrika ülkelerinden gelen paralı askerlerin savaşa katıldığını bildiriyor. Buna karşılık vereceğiz." demişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.