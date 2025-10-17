Pakistan ve Afganistan arasındaki ateşkes uzatıldı

Dawn gazetesinin ismi paylaşılmayan üst düzey bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberine göre, Pakistan ve Afganistan arasındaki 48 saatlik ateşkes uzatıldı.

Ateşkesin Doha'daki görüşmelerin sonuna kadar uzatıldığını belirten kaynak, görüşmelerin yarın başlamasının beklendiğini söyledi.

Kaynak, ateşkesin Afganistan'ın talebi üzerine uzatıldığını öne sürdü.

Öte yandan, Tolo News'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ismi paylaşılmayan Katar'daki kaynaklara dayandırılarak paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, ateşkesin Doha'da yarın başlaması planlanan görüşmelerin sonuna kadar uzatıldığı aktarılarak, bunun Pakistan'ın isteği üzerine olduğu iddia edildi.

Müzakerelerin ne zaman sonlanacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

PAKİSTAN VE AFGANİSTAN'IN KARŞILIKLI SALDIRI DÜZENLEDİĞİ İDDİASI

Tolo News'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırılan paylaşımında, Pakistan'ın, Afganistan'ın Paktika vilayetinin Argun ve Barmal bölgelerine hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.

Paylaşımda, saldırının yerleşim yerlerini hedef aldığı savunularak, can kayıplarına ilişkin bilgi bulunmadığı aktarıldı.

Öte yandan, Tolo News'un isimsiz kaynaklara dayandırdığı başka paylaşımında da Afganistan güçlerinin Pakistan'a yönelik misilleme saldırıları düzenlediği iddia edildi.

Konuya ilişkin taraflardan resmi açıklama yapılmadı.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM

Pakistan, "TTP örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

11 Ekim'de Afgan güvenlik güçleri sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla karşılık verirken, çatışmalar yer yer alevlendi.

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı. Ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

PAKİSTAN'IN AFGAN YÖNETİMİNDEN BEKLENTİSİ

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin, TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, "terör örgütü" olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.