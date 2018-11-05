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'Pakistan ve Çin ticarette dolar yerine yuan kullanacak'

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, bundan sonra Çin ile ticarette dolar yerine yuan kullanılacağını söyledi.

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Çaudri, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Çin ziyareti ve ülke gündemine ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Han'ın ziyaretinin Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaret kadar önemli ve başarılı geçtiğini belirten Çaudri, Çin'in Pakistan'a her türlü ekonomik ve siyasi desteği sunduğunu vurguladı. Çaudri, "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesini hem ülkemizde hem de Çin'de insanlara yücelterek anlatıyoruz. İki ülke arasındaki ticaret hacmimiz 15 milyar doları buluyor. Bundan sonra da Pakistan ve Çin arasındaki ticarette dolar yerine yuan kullanılacak." diye konuştu.

Çin'in siyasi nedenlerle değil, halklar arasındaki yakın ilişkilerden dolayı önemli bir dost olduğunu söyleyen Çaudri, "İlişkiler politikayla değil halkın ilişkilerine göre şekillendirilir. Bizim de bu nedenle Çin, Türkiye ve Suudi Arabistan'la yakın ilişkilerimiz var. Bütün Müslüman ülkeler de Han'a güveniyor. İslam dünyasındaki sorunların çözümü için Han'dan ara buluculuk istiyorlar. Yemen müzakerelerinde de ilerleme kaydettik. Güçlü bir eylem planıyla ümmet içindeki çatışmanın çözülmesi dış politikamızın önemli bir parçası konumunda." ifadelerini kullandı.

Çaudri, ülkede geçen hafta 3 gün süren şiddet olaylarına da değinerek, "İslam'ın adını kullanarak vatandaşın canına ve malına zarar verenlerin hiçbir ahlaki temeli yoktur. Kimse İslam adını kullanarak nefret saçamaz. Protestocular meyve satan çocuklara da saldırdı taksicilere de. Araçların içindeki kadınlar hakaretlere uğradı, araçlar yakıldı, sokak satıcılarının malları çalındı." dedi.

Göstericilere polis ve askerle müdahale etmek yerine müzakere yolunu seçtiklerini söyleyen Çaudri, Facebook ve Twitter'la anlaşarak şiddet olaylarına karışanlara ilişkin bilgileri aldıklarını ve hesapların bloke edildiğini de sözlerine ekledi.

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