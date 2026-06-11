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Dünya

Pakistan ve Hindistan arasında savaş davulları çalıyor: Son derece ciddi sonuçları olur

Pakistan, Hindistan'ın 'İndus Suları Anlaşması' kapsamında su akışını kısıtlamaya yönelik herhangi bir girişiminin bölgesel istikrarı tehlikeye atacağı ve 'son derece ciddi sonuçları olan bir eylem teşkil edeceği' uyarısında bulundu.

AA11 Haziran 2026 Perşembe 16:56 - Güncelleme:
Pakistan ve Hindistan arasında savaş davulları çalıyor: Son derece ciddi sonuçları olur
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İslamabad'da basına konuşan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, "İndus Suları Anlaşması" kapsamında su akışını kısıtlamaya yönelik her türlü girişimin, Güney Asya ve ötesindeki barışı tehdit eden "son derece sorumsuz bir eylem" olacağını ifade etti.

Pakistan'ın su kaynaklarına ilişkin hak ve çıkarlarının tartışmaya açık olmadığını belirten Andrabi, "Bu hakları, BM Şartı'na uygun uluslararası hukuk çerçevesinde mevcut tüm diplomatik, hukuki, siyasi, ekonomik ve diğer tedbirler yoluyla kararlılıkla savunacağız." dedi.

Andrabi, Pakistan için "hayati önem taşıyan suyu kasten kesmeye" yönelik herhangi bir girişimin "son derece ciddi ve geniş kapsamlı sonuçları olan bir eylem teşkil edeceği" uyarısında bulundu.

- HİNDİSTAN İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ SU SORUNU

Hindistan Su Bakanı CR Patil, yaptığı açıklamada, Hindistan'ın gelecek yıllarda Pakistan'a "tek bir damla su bile" akmamasını sağlamak için çalıştığını ifade etmişti.

Hindistan, 1960'ta imzalanan "İndus Suları Anlaşması" kapsamında Sutlej, Beas ve Ravi nehirlerinin sularını kullanma hakkına sahipken, aynı haklar Pakistan için de İndus, Jhelum ve Chenab nehirlerinde geçerli.

Anlaşma, 22 Nisan'da Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Yeni Delhi tarafından "saldırıyı düzenleyenlerin Pakistan'dan geldiği" gerekçesiyle tek taraflı olarak askıya alınmıştı.

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