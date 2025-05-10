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Dünya

Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu. Pakistan Dışişleri Bakanı Dar da 'Pakistan ve Hindistan derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı' açıklamasında bulundu.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 15:02 - Güncelleme:
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti
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Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Hindistan ile Pakistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Hindistan ile Pakistan'ın tam ve hemen ateşkes konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, iki ülkeyi de gösterdikleri sağduyudan dolayı tebrik etti.

PAKİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, iki ülke arasındaki ateşkes konusunda açıklama yaptı.

Dar, "Pakistan ve Hindistan derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı" ifadesinin ardından Pakistan'ın her zaman egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden ödün vermeden bölgede barış ve güvenlik için çaba gösterdiğini vurguladı.

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