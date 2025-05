Pakistan ve IKBY'den PKK açıklaması

IKBY Başkanlığından, Barzani'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması paylaşıldı.



Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, bu kararın "kader belirleyici bir adım" olarak görüldüğü kaydedildi.

IKBY'nin her zaman olduğu gibi anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi için her türlü çabayı göstereceğinin yinelendiği açıklamada, "Bu adımın tam çözüm için bir dönüm noktası olmasını ümit ediyoruz. Bu tarihi fırsatın başarısı için her türlü destek ve yardım için tam anlamıyla hazır olduğumuzu vurgulamak istiyoruz." denildi.

Barzani'nin açıklamasında, "Başkan Erdoğan'ın sürecin başarısı için ortaya koyduğu çaba ve verdiği desteği takdirle karşılıyor ve övgüye değer görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

PAKİSTAN: PKK'NIN KENDİNİ FESHETME KARARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SARSILMAZ KARARLILIĞINI YANSITIYOR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Şerif, kararın kalıcı barış ve terörden arındırılmış bir Türkiye yolunda önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi. Şerif açıklamasında, "Bu tarihi gelişme, değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türk liderliğinin ve Türk milletinin uzlaşma, birlik ve istikrar yolunda ilerlemeye devam etme yönündeki sarsılmaz kararlılığını yansıtıyor" dedi.

Şerif, Pakistan ve Türkiye'nin terörizmin her türlü biçim ve tezahürünün kökünü kazımaya kararlı olduğunu kaydetti.