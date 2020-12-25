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Dünya

Pakistan Wikipedia ve Google'ı uyardı

Wikipedia ve Google kutsal değerlere saygısız içerikleri yayınlamasından ötürü Pakistan'dan uyarı aldı.

AA25 Aralık 2020 Cuma 15:52 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 15:53
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Pakistan Telekomünikasyon Ajansından (PTA) yapılan açıklamada, Google’da "İslam’ın mevcut halifesi" şeklinde yapılan aramalarda yanıltıcı sonuçlar bulunduğuna ve Ahmediye topluluğunun "Google Play Store'a Kur'an'ı Kerim'in orijinal olmayan versiyonunu yüklediğine" dair şikayetler alındığı belirtildi.

Açıklamada, Wikipedia'da ise İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in karikatürlerinin bulunduğuna ve "Mirza Masrur Ahmed’i Müslüman olarak tanımlayan" makaleler aracılığıyla yanıltıcı bilgilerin yayıldığına yönelik şikayetlerin, PTA'ya ulaştığına dikkat çekildi.

Her iki kurumdan da platformları aracılığıyla yayılan kutsal değerlere saygısız içeriklerin kaldırılması, aksi halde yasal yollara başvurulacağı uyarısında bulunuldu.

- TikTok'un yasağı verilen güvenceyle kaldırılmıştı

Pakistan'da 9 Ekim'de Çinli bir şirkete ait olan TikTok, "ahlaksız içeriklerin kontrol edilemediği" gerekçesiyle yasaklanmıştı.

19 Ekim'de İslamabad yönetimi, TikTok'a getirdiği yasağı, şirketin ülkenin hukukuna uygun şekilde "uygunsuz" içerikleri engelleyeceğine dair verdiği güvence dolayısıyla kaldırmıştı.

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