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Dünya

Pakistan, yerli üretim Fatah-II'yi test etti!

Pakistan ordusu, kısa menzilli yerli üretim Fatah-II Güdümlü Roket Sistemi'ni başarıyla test ettiğini duyurdu.

AA15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
Pakistan, yerli üretim Fatah-II'yi test etti!
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Ordudan yapılan açıklamada, Fatah-II Güdümlü Roket Sistemi'nin 400 kilometre menzilli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu füze sisteminde son teknoloji navigasyon sistemi, benzersiz yörünge ve manevra kabiliyetinin bulunduğu belirtildi.

Füzenin hedefleri yüksek hassasiyetle vurabildiği ve tüm füze savunma sistemlerini etkisiz hale getirebildiği vurgulanan açıklamada, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve ordunun, füze sisteminin geliştirilmesinde çalışan bilim insanları ve mühendislerin yanı sıra başarılı bir fırlatma gerçekleştiren askerleri de kutladığı ifade edildi.

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