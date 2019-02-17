Pakistan'a resmi ziyaret düzenleyeceği açıklanan Muhammed bin Selman için ülkede hazırlıklar başladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın geçtiğimiz hafta Pakistan'a ziyaret düzenleyeceği açıklanmış ancak daha sonra bu ziyaret ertelenmişti.

Pazar gününe ertelenen ziyaret öncesinde Pakistan'ın İslamabad kentinde resmi tatil ilan edilirken, gösterilere de yasak getirildi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu tutulan İbn Selman'ı protesto etmek isteyen Pakistan halkını engellemek için ise Facebook'da 19 bin, Twitter da ise 20 bin hesap kapatıldı.

Pakistan muhalefet partileri ise Pakistan Başbakanı'nın İbn Selman için vereceği yemeğe katılmayacaklarını açıkladı.