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Dünya

Pakistan'da 10 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, 10 saldırganı etkisiz hale getirdi.

AA23 Şubat 2022 Çarşamba 19:23 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 19:23
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan'ın Hoshab bölgesinde güvenlik güçlerinin saldırganlara yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 10 saldırganın güvenlik mensuplarınca etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgiye yer verilmedi.

Belucistan'da 2 Şubat'ta, silahlı kişilerin orduya ait iki noktaya düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmalarda 9 asker hayatını kaybetmiş, 20 saldırgan öldürülmüştü.

Buleda bölgesinde de 16 Şubat'ta 6 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

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