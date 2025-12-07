İSTANBUL 13°C / 9°C
Dünya

Pakistan'da 12 militan öldürüldü

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinin güneybatısında düzenlediği güvenlik operasyonunda 12 militanın öldürüldüğünü duyurdu.

AA7 Aralık 2025 Pazar 13:44 - Güncelleme:
Pakistan'da 12 militan öldürüldü
Pakistan Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Belucistan'ın Afganistan ve İran sınırındaki Kalat bölgesinde bir askeri operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonda yoğun çatışmalar yaşandığı ve Hindistan destekli olduğu savunulan 12 militanın öldürüldüğü belirtildi.

Militanların hangi gruba mensup olduğuna dair bir detay paylaşılmadı.

- PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları öne çıkıyor.

BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

