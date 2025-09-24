İSTANBUL 26°C / 18°C
Dünya

Pakistan'da 13 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan güvenlik güçlerinin, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde düzenlediği operasyonda 13 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

24 Eylül 2025 Çarşamba 18:15
Pakistan'da 13 militan etkisiz hale getirildi


Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Dera İsmail Han'da istihbarata dayalı operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyon sonucu 13 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, militanlara ait silah ve mühimmatların ele geçirildiği aktarıldı.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

