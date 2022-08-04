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Dünya

Pakistan'da 200'den fazla köyü sel vurdu

Pakistan'ın Sindh eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 200'den fazla köy sular altında kalırken, binlerce kişi yerinden oldu.

IHA4 Ağustos 2022 Perşembe 20:19 - Güncelleme:
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Pakistan'ın Sindh eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sellerde 200'den fazla köy sular altında kalırken, binlerce kişi yerinden oldu. Pakistan Meteoroloji Departmanı (PMD) tarafından yapılan açıklamada, 6-9 Ağustos tarihleri arasında Karaçi de dahil olmak üzere Sindh'de daha fazla yağış beklendiği ifade edildi.

İklim Bakanı Sherry Rehman yaptığı açıklamada, temmuz ayında sağanak yağışların yaygın sele ve hasara yol açarak en az 39 kişinin ölümüne neden olduğu Sindh ve Karaçi'de daha fazla sağanak yağış beklendiği konusunda uyardı.

Pakistan'da Muson yağmurlarının haziran ortasında başlamasından bu yana şiddetli yağışlar ve ardından gelen sellerde, ülke genelinde en az 500 kişi hayatını kaybetti.

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