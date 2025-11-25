Pakistan'da 22 militan öldürüldü

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, istihbarat üzerine eyaletin Bannu bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, yoğun çatışmanın ardından Hindistan destekli 22 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Pakistan ordusu, 10 Kasım'da Hindistan destekli 20, 20 Kasım'da 30, 21 Kasım'da 13 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu.
Bannu bölgesine 22 Kasım'da düzenlenen operasyonda, 8 militanın etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.