25 Kasım 2025 Salı
Dünya

Pakistan'da 22 militan öldürüldü

Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen operasyonda Hindistan destekli toplam 22 militanın öldürüldüğünü bildirdi.

25 Kasım 2025 Salı 10:29
Pakistan'da 22 militan öldürüldü
ABONE OL

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, istihbarat üzerine eyaletin Bannu bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, yoğun çatışmanın ardından Hindistan destekli 22 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Pakistan ordusu, 10 Kasım'da Hindistan destekli 20, 20 Kasım'da 30, 21 Kasım'da 13 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu.

Bannu bölgesine 22 Kasım'da düzenlenen operasyonda, 8 militanın etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

