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Dünya

Pakistan'da 289 kişinin ölümüyle suçlanan fabrika sahiplerine idam cezası

Pakistan'da 2012 yılında bir konfeksiyon fabrikasında çıkan yangında gerekli önlemler almadıkları gerekçesiyle yargılanan 3 fabrika sahibinden 2'si idam cezasına çarptırıldı. Yaşanan yangında 289 kişi hayatını kaybetmişti.

AA22 Eylül 2020 Salı 14:56 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 14:56
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BBC'nin haberine göre, Karaçi'deki mahkeme, sanıklar Abdül Rahman ve Zübeyr Çarya'yı, sahipleri haraç ödemediğinden fabrikayı kundaklamaktan suçlu buldu.

Mahkeme, iki sanığa idam cezası verdi.

Sanıkların, o dönemde Karaçi yönetimindeki Birleşik Halk Hareketi (MQM) partisi çalışanları olduğu belirtildi.

Davanın diğer sanıklarından MQM lideri Rauf Sıddıki, İkbal Adil Hanum ve Doktor Abdülsettar Han beraat etti.

Karaçi'de Eylül 2012'de konfeksiyon fabrikasında çıkan yangında yüzlerce işçi yangın çıkışı olmayan binanın içinde mahsur kalmış, 289 işçi hayatını kaybetmişti.

Yangını kontrol altına almak için 40 kadar itfaiye aracı görev yapmış, canlarını kurtarmak isteyen işçilerin üst katlardan aşağı atladığı görülmüştü.

Gerekli güvenlik önlemlerini almadıkları gerekçesiyle fabrikanın 3 sahibi ve bazı hükümet yetkilileri cinayetle suçlanmıştı.

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