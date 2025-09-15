İSTANBUL 26°C / 18°C
Dünya

Pakistan'da 31 militan öldürüldü

Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletindeki Lakki Marvat ve Bannu bölgelerinde gerçekleştirilen askeri operasyonlarda 31 militanın öldürüldüğü bildirildi.

15 Eylül 2025 Pazartesi 13:38
Pakistan'da 31 militan öldürüldü
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, 13-14 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda Lakki Marwat'ta 14, Bannu'da 17 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, bölgede başka militanların bulunma ihtimaline karşı arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Ülkede 10-13 Eylül'de yapılan askeri operasyonlarda 45 militan etkisiz hale getirilmiş, 19 asker ise hayatını kaybetmişti.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

