Pakistan'da 328 kişinin böbreğini satan çete üyeleri yakalandı

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap geçici hükümet Başbakanı Muhsin Nakvi, Lahor'da yaptığı açıklamada, yüzlerce kişinin böbreğini hukuka aykırı şekilde çıkararak zenginlere satan çete üyelerinin yakalandığını açıkladı.

Nakvi, çete liderinin 328 kişinin böbreğini zenginlere sattığını itiraf ettiğini dile getirerek, soruşturmanın sürdüğünü ve böbreği satılan kişi sayısının daha da artabileceğini ifade etti.

Bir oto tamircisinin ameliyat asistanı olarak çalıştığına işaret eden Nakvi, böbrek ameliyatlarının da hastaların haberi olmadan özel evlerde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Yetkililer, çetenin Azad Cammu Keşmir bölgesi, Lahor ve Teksila şehirlerinde faaliyet gösterdiğini, böbreklerin yaklaşık 35 bin dolara satıldığını kaydetti.

Öte yandan, uygunsuz ortamlarda gerçekleştirilen böbrek ameliyatlarında 3 kişinin öldüğü açıklandı.