Pakistan'da 33 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, Afganistan sınırından ülkeye girmeye çalıştığı tespit edilen bir grup militana karşı gece operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, Belucistan eyaletinin Zhob bölgesindeki operasyon kapsamında TTP ile bağlantılı 33 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcının ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgede diğer olası militanları arama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.



PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları öne çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.