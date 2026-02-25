İSTANBUL 11°C / 4°C
Dünya

Pakistan'da 34 militan öldürüldü

Pakistan'da güvenlik güçlerinin Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde düzenlediği operasyonlarda 34 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi. Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, operasyonların başarısını tebrik ederek, terörizmin ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalara devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

25 Şubat 2026 Çarşamba 21:10
Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin "yüksek tempolu, istihbarat odaklı operasyonlar" düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda Pakistan Talibanı (TTP) ve Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) hedef alındığı aktarılırken, 24 Şubat'ta 26 TTP üyesinin ve 8 BLA üyesinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Operasyonlar sonucu TTP'ye ait olduğu ifade edilen silahlar ve mühimmatların ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Pakistan güvenlik güçleri, ülkenin sınırlarını savunma konusundaki kararlılıklarını ve sarsılmazlıklarını sürdürmektedir." denildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, operasyonların başarısını tebrik ederek, terörizmin ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalara devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de hükümetin, ülkedeki terörizmi ortadan kaldırmaya kararlı olduğu mesajını yineledi.

- PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

