Pakistan'da 6 militan öldürüldü

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde militanlara karşı istihbarat destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonun Hayber Pahtunhva'ya bağlı Karak Bölgesi'nde yapıldığı ve güvenlik güçlerinin 6 militanı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Bölgede başka militanların da bulunduğu belirtilen açıklamada, onların da etkisiz hale getirilmesi için operasyonun sürdüğü bilgisi verildi.

- Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.