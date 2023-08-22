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Dünya

Pakistan'da 914 metre yükseklikteki teleferikte mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Battagram bölgesinde okula giderken 914 metre yükseklikteki teleferikte 14 saat mahsur kalan 6'sı çocuk 8 kişinin tamamı kurtarıldı.

22 Ağustos 2023 Salı 18:31 - Güncelleme:
Pakistan'da 914 metre yükseklikteki teleferikte mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
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CNN'nin haberine göre, Pakistan'da geçici hükûmetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Kakar, teleferikte 14 saat mahsur kalan 8 kişinin güvenli ve başarılı bir şekilde kurtarıldığını bildirdi.

Kurtarma ekibinin yayınladığı videoda, teleferikte mahsur kalan bir çocuğun kendilerini kurtarmaya gelen helikopterden halatın ucuna bağlı olarak sarkan görevlinin kucağına atladığı görüntüleri yer aldı.

Yerel yetkili Mufti Gulamullah, teleferiğin iki kablosunun koptuğunu ve 8 yolcunun yerel saatle 08.00 civarında 914 metre yükseklikte mahsur kaldığını belirtti.

Gulamullah, bölgede yol veya köprü olmaması sebebiyle nehirden ulaşımın yerli halk tarafından teleferikle sağlandığını ifade etti.

Bölge sakini öğretmenlerden Zafar Iqbal, çocukların teleferikte saatlerce mahsur kaldığı bölgede ulaşım altyapısı eksikliğinden dolayı her gün en az 150 öğrencinin okula gitmek için teleferikle tehlikeli bir yolculuk yaptığını söyledi.

Geçici hükûmetin Başbakanı Kakar, kullanılamaz haldeki ve güvenlik standartlarını karşılamayan tüm teleferiklerin derhal kapatılması emrini verdi.

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