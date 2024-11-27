Pakistan'da aşiret çatışması: 102 kişi hayatını kaybetti

Ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e 218 kilometre uzaklıktaki Kurram bölgesinde zaman zaman Şii ve Sünni aşiretler arasında çok sayıda kişinin öldüğü çatışmalar yaşanıyor.
Bölgede son yılların en kanlı çatışması yaşanırken yetkililer, taraflar ve bölgenin ileri gelenleriyle görüşüp tansiyonu düşürmeye çalışıyor.
Taraflar arasında ceset ve alıkonulan kişilerin takası konusunda ciddi görüş farklılıkları olduğu ifade ediliyor.PEŞAVER-PARACHİNAR YOLU TRAFİĞE KAPALI
Bölgede son 7 gündür eğitim kurumları ve dükkanlar açılamadı, aşiretlerin bulunduğu bölgeleri birbirine bağlayan Peşaver-Parachinar yolu da trafiğe kapalı.
Kurram'da 21 Kasım Perşembe günü Şiileri taşıyan yolcu konvoyuna militanlar tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, en az 42 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırının ardından bölgede Şii ve Sünni aşiretler arasında çatışma başlamıştı.
240 milyon nüfuslu Pakistan'da Şiiler ülkenin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.