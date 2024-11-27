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Dünya

Pakistan'da aşiret çatışması: 102 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısında bir haftadır devam eden aşiretler arası çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye çıktı.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 19:10 - Güncelleme:
Pakistan'da aşiret çatışması: 102 kişi hayatını kaybetti
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Ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver'e 218 kilometre uzaklıktaki Kurram bölgesinde zaman zaman Şii ve Sünni aşiretler arasında çok sayıda kişinin öldüğü çatışmalar yaşanıyor.

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Geo News'a göre, Afganistan sınırında bulunan bölgede bir haftadır devam eden aşiretler arası çatışmalarda ölü sayısı 102'ye, yaralı sayısı da 138'e yükseldi.

YETKİLİLER TANSİYONU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR

Bölgede son yılların en kanlı çatışması yaşanırken yetkililer, taraflar ve bölgenin ileri gelenleriyle görüşüp tansiyonu düşürmeye çalışıyor.

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Çatışmalarda tansiyon zaman zaman düşse de aralıklarla yükseliyor.

Taraflar arasında ceset ve alıkonulan kişilerin takası konusunda ciddi görüş farklılıkları olduğu ifade ediliyor.

PEŞAVER-PARACHİNAR YOLU TRAFİĞE KAPALI

Bölgede son 7 gündür eğitim kurumları ve dükkanlar açılamadı, aşiretlerin bulunduğu bölgeleri birbirine bağlayan Peşaver-Parachinar yolu da trafiğe kapalı.

Kurram'da 21 Kasım Perşembe günü Şiileri taşıyan yolcu konvoyuna militanlar tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, en az 42 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından bölgede Şii ve Sünni aşiretler arasında çatışma başlamıştı.

240 milyon nüfuslu Pakistan'da Şiiler ülkenin yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

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