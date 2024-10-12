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Dünya

Pakistan'da aşiretler arasında çatışma çıktı: 11 ölü

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde aşiretler arasında çıkan çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 18:18 - Güncelleme:
Pakistan'da aşiretler arasında çatışma çıktı: 11 ölü
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Yerel yetkililer, Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Kurram ilçesinde rakip aşiretler arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Sebebi henüz bilinmeyen çatışmada 11 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel yetkili Cavedullah Han, gazetecilere, Kurram ilçesinin çeşitli noktalarında araçların kurşunlandığı bilgisini verdi. Han, olayların yatıştırılması için gerekli tedbirlerin alındığını, yaralıların sağlık merkezlerine sevk edildiğini kaydetti.

Bölgede geçen ay arazi ihtilafı nedeniyle çıkan çatışmalarda en az 25 kişi hayatını kaybetmişti.

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