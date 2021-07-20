İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2021 Salı / 10 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5761
  • EURO
    10,1072
  • ALTIN
    499.575
  • BIST100
    1351.59
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da aşırı yağışlar sonucu 4 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Pakistan'da aşırı yağışlar sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

AA20 Temmuz 2021 Salı 10:38 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 10:40
ABONE OL

Hayber Pahtunhva Afet Yönetim Otoritesinden yapılan açıklamaya göre, Karak ve Upper Dir bölgelerinde aşırı yağışlar sele neden oldu.

Şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda Karak ve Upper Dir'de 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, söz konusu bölgelerde evler hasar gördü, çok sayıda tarım arazisi sular altında kaldı.

Sel sebebiyle Gangşal ve Şeringal kasabalarında da ulaşım durdu, Swat bölgesinde ise çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.