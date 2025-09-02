İSTANBUL 31°C / 21°C
Dünya

Pakistan'da askeri üsse bombalı saldırı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki askeri tesise bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

AA2 Eylül 2025 Salı 09:51 - Güncelleme:
Pakistan'da askeri üsse bombalı saldırı
ABONE OL

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde, sınır birliğine bağlı askeri tesise bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Polis yetkililerinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, saldırının ardından bölgede art arda büyük patlamalar yaşandı, silah sesleri duyuldu.

Saldırganların askeri tesise sızdığı bildirilirken, güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığı ve operasyonun sürdüğü belirtildi.

Polis, şu ana kadar 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını, bazı saldırganların ise etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Sınır birliklerine bağlı tesisin çevresinin güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı, halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, patlamanın ardından aracın parçalarının Kohat Yolu boyunca etrafa saçıldığını söyledi.

  • Pakistan saldırı
  • Hayber Pahtunhva
  • askeri üs

