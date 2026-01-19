İSTANBUL 5°C / 2°C
  • Pakistan'da AVM'de yangın: Çok sayıda ölü ve kayıp var
Pakistan'da AVM'de yangın: Çok sayıda ölü ve kayıp var

Pakistan'ın Karaçi kentindeki alışveriş merkezinde 17 Ocak Cumartesi gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği, 70'ten fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

19 Ocak 2026 Pazartesi 17:06
Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'deki alışveriş merkezinde başlayan yangın, 24 saatten uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü.

Ekiplerin, alışveriş merkezinde 8 cesede daha ulaşmasıyla yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Sind Valisi Kamran Tessori, yangın nedeniyle 70'ten fazla kişinin kayıp olduğunu belirterek, arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yangının ulusal trajediye dönüştüğünü ifade eden Tessori, içeride hamile bir kadının mahsur kaldığına dair bilginin geldiğini belirtti.

Alışveriş merkezindeki yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Karaçi'deki alışveriş merkezinde 17 Ocak Cumartesi gecesi yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

