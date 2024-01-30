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Dünya

Pakistan'da ayrılıkçı grup Mach şehrine roketlerle saldırdı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, Mach şehrine roketler ve otomatik silahlarla saldırı düzenleyen ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusuna (BLA) bağlı çok sayıda militandan 5'i etkisiz hale getirildi.

AA30 Ocak 2024 Salı 13:35 - Güncelleme:
Pakistan'da ayrılıkçı grup Mach şehrine roketlerle saldırdı
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Geo News televizyonundaki habere göre, çok sayıda BLA militanı, dün geç saatlerde Mach şehrine roket ve otomatik silahlarla saldırı düzenledi.

Yetkililer, BLA tarafından fırlatılan 15 roketin, askeri karargah ve polis merkezinin de bulunduğu kentin çeşitli noktalarına isabet ettiğini ancak can kaybı olmadığını belirtti.

Çıkan çatışmalarda, 5 militanın etkisiz hale getirildiğini açıklayan yetkililer, şiddetli patlamalar sonucu çok sayıda ev ve araçta hasar meydana geldiğini kaydetti.

Yerel yönetim, şehre giriş ve çıkışları durdururken, çatışmalar sabahın erken saatlerine kadar sürdü.

Güvenlik güçleri, kaçan militanların yakalanması için operasyon başlattı.

- BELUCİSTAN'DA AYRILIKÇI HAREKETLER ONLARCA YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR

2000'de kurulan Belucistan Kurtuluş Ordusu, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor. BLA, bu sebeple Pakistan güvenlik güçlerini, emniyet mensuplarını ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, ülkede yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge.

Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda.

İsyancılar, bölge halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.

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