Pakistan’da bankada patlama: 20 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaleti Sadiqabad şehrinde bulunan bir bankada dün meydana gelen şiddetli patlamada en az 20 kişinin yaralandığı açıklandı. Polis ve kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği olayda yaralılar hastaneye kaldırılırken 5’inin durumunun kritik olduğu belirtildi. Patlama sonrası banka önünde park halinde olan araçların zarar gördüğü, bankanın büyük bir kısmının tahrip olduğu aktarıldı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken polisin bölgeyi kordon altına aldığı patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.