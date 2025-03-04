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Dünya

Pakistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da orduya ait bir tesise düzenlenen bombalı araç saldırısında ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

IHA4 Mart 2025 Salı 21:23 - Güncelleme:
Pakistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 kişi hayatını kaybetti
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Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Bannu bölgesinde orduya ait bir tesise bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 4'ü çocuk, 2'si kadın toplam 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Yetkililer, patlayıcı yüklü iki aracın tesisin duvarına çarparak patladığını aktararak, patlamanın ardından tesise girmeye çalışan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Patlamaların etkisiyle bir caminin kısmen yıkıldığı ve bir evin çatısının çöktüğü aktarıldı. Saldırının Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) tarafından düzenlendiği değerlendiriliyor.

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