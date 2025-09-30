İSTANBUL 21°C / 12°C
30 Eylül 2025 Salı
Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı: 8 can kaybı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Quetta'da, güvenlik güçlerinin karargahını hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

30 Eylül 2025 Salı 12:09
Pakistan'da bombalı saldırı: 8 can kaybı
ABONE OL

Belucistan eyaleti yetkilileri, bombalı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Eyalet emniyet yetkilileri, Quetta'daki güvenlik güçlerinin karargahının önünde meydana gelen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü ve birçok kişinin yaralandığını belirtti.

Yetkililer, karargahın önüne araçla gelen 4 militanın araçtan inerek güvenlik güçlerine ateş açtığını, ardından araca yerleştirdikleri bombayı infilak ettirdiklerini bildirdi.

Belucistan Başbakanı Mir Sarfraz Bugti, yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıyı kınayarak, güvenlik güçlerinin 4 militanı da öldürdüğünü kaydetti.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

