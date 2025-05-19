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Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın güneybatı bölgesinde Qillah Abdullah şehrindeki bir pazarın yakınında bombalı araç patlaması sonrası 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
Pakistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Komiser Yardımcısı Abdullah Riaz'ın açıklamasına göre, ülkenin Afganistan sınırına yakın Belucistan eyaletinde şehirde dün gece bombalı araç patladı.

Pazar yerine yakın bölgedeki patlama sonrası 4 kişi yaşamını yitirdi.

20 kişinin yaralandığı patlamada birkaç dükkan ve bina hasar gördü.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Belucistan hükümeti Sözcüsü Shahid Rind, açıklamasında, bombalamayı kınadıklarını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Yerel basında, bölgede güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıyı düzenlemiş olabileceği aktarıldı.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

  • Qillah Abdullah
  • Bombalı Patlama
  • Ölü ve Yaralı

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