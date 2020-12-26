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Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı

Pakistan'da bomba yüklü motosikletle yapılan saldırıda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

DHA26 Aralık 2020 Cumartesi 23:39 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:39
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Pakistan’da bir futbol stadyumu yakınlarında bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Panjgur bölgesindeki bir futbol stadyumu yakınlarında bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Patlamanın, iki okulun futbol maçı için stadyuma gelenlerin ayrıldığı sırada gerçekleştiği ifade edildi. Polisten yapılan açıklamada, patlamayı üstelenen olmadığı, incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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