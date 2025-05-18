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Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın güneyindeki Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 21:39 - Güncelleme:
Pakistan'da bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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Pakistan basınındaki haberlere göre polis, eyaletin Kila Abdullah bölgesinde orduya bağlı "Frontier Corps (FC)" adlı paramiliter grubun tesisinin yakınlarındaki bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bir araca yerleştirilen patlayıcıların infilak ettiği, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlama nedeniyle çevredeki araç ve dükkanlarda hasar oluştuğu kaydedilen açıklamada, saldırganların, askeri tesisi hedef almak istediğinden şüphelenildiği ifade edildi.

Öte yandan, FC yetkilisi yaptığı açıklamada, patlamanın ardından saldırıyı düzenlediği düşünülen silahlı kişiler ve paramiliter grup askerleri arasında silahlı çatışma yaşandığını belirtti.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

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