Pakistan'da camide patlama: 10 yaralı

Pakistan'ın Belucistan vilayetine bağlı Chaman şehrinde bir camide meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. Polis, tüm şehri sarsan patlamada cami imamının da yaralandığını bildirirken, Chaman'da hastaneye kaldırılan yaralıların 2'sinin durumunun ciddi olduğunu belirtti. Olay yerine gelen bomba imha ekibi, bombanın camide bir dolap içine saklanmış olduğunu ve camide namaz kılındığı sırada patladığını bildirdi.