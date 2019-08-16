Pakistan’da camide patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var Pakistan’da bir camide meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. El yapımı patlayıcının, Cuma namazı öncesi minberin altına yerleştirildiği belirtildi.