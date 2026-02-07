Pakistan'da camiye bombalı saldırı... 4 kişi gözaltına alındı

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, dün başkent İslamabad'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırının ardından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin gözaltına alındığını, çıkan çatışmada 1 polisin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından olay yerini ziyaret ederek, camideki görevlilerle görüştü. Nakvi, burada basın mensuplarına saldırının ardından başlatılan kapsamlı operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunun tespit edildiğini belirten Nakvi, güvenlik güçlerinin Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 4 kişiyi gözaltına aldığını aktardı. İçişleri Bakanı, yerel saatle 03.00 sıralarındaki baskınlarda gözaltına alınanlar arasında saldırının baş sorumlusunun da bulunduğunun altını çizdi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 polisin ise hayatını kaybettiği, bazı güvenlik güçlerinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, saldırıda hayatını kaybedenler için bugün düzenlenen cenaze namazına yoğun katılım oldu. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen törende, katılımcıların üstleri titizlikle arandı. Cenazeye İslamabad Polis Teşkilatı'ndan yetkililer de katıldı. Büyük üzüntü yaşanan törende, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Khadijatul Kubra Camii'nde dün cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 35 kişi hayatını kaybetmiş, 169 kişi de yaralanmıştı.