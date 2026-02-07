İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da camiye bombalı saldırı... 4 kişi gözaltına alındı
Dünya

Pakistan'da camiye bombalı saldırı... 4 kişi gözaltına alındı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Khadijatul Kubra Camii'nde gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Zanlıların DEAŞ mensubu olduğu bildirildi.

IHA7 Şubat 2026 Cumartesi 20:23 - Güncelleme:
Pakistan'da camiye bombalı saldırı... 4 kişi gözaltına alındı
ABONE OL

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, dün başkent İslamabad'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırının ardından gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin gözaltına alındığını, çıkan çatışmada 1 polisin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'da cuma namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından olay yerini ziyaret ederek, camideki görevlilerle görüştü. Nakvi, burada basın mensuplarına saldırının ardından başlatılan kapsamlı operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunun tespit edildiğini belirten Nakvi, güvenlik güçlerinin Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 4 kişiyi gözaltına aldığını aktardı. İçişleri Bakanı, yerel saatle 03.00 sıralarındaki baskınlarda gözaltına alınanlar arasında saldırının baş sorumlusunun da bulunduğunun altını çizdi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada 1 polisin ise hayatını kaybettiği, bazı güvenlik güçlerinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, saldırıda hayatını kaybedenler için bugün düzenlenen cenaze namazına yoğun katılım oldu. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen törende, katılımcıların üstleri titizlikle arandı. Cenazeye İslamabad Polis Teşkilatı'ndan yetkililer de katıldı. Büyük üzüntü yaşanan törende, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Khadijatul Kubra Camii'nde dün cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 35 kişi hayatını kaybetmiş, 169 kişi de yaralanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te banka soygunu: Yeni görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.