İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2026 Pazar / 21 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da camiye bombalı saldırı... Can kaybı 36'ya yükseldi
Dünya

Pakistan'da camiye bombalı saldırı... Can kaybı 36'ya yükseldi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Khadijatul Kubra Camii'nde gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan can kaybının da 36'ya yükseldiği bildirildi.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 20:23 - Güncelleme:
Pakistan'da camiye bombalı saldırı... Can kaybı 36'ya yükseldi
ABONE OL

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsünden (PIMS) başkent İslamabad'daki saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 36'ya çıktığı, bazı yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi.

Gazeteye konuşan yetkililer, ön soruşturma sonucu saldurganın terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunun ve Afganistan'a birçok kez seyahat ettiğinin belirlendiğini kaydetti.

Associated Press'in (AP) haberinde saldırıyı terör örgütü DEAŞ bağlantılı grubun üstlendiği bildirildi.

- Saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 4 kişi yakalandı

Pakistan İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver ve Nowshera bölgelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kanıtlar, saldırının planlama, eğitim ve yönlendirme süreçlerinin DEAŞ tarafından Afganistan'da yürütüldüğünü ortaya koyuyor." ifadesi kullanıldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün cuma namazı sırasında camide patlama meydana gelmiş, ilk belirlemelere göre 31 kişinin hayatını kaybettiği ve 169 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, patlamanın "intihar saldırısı" sonucu meydana geldiğini duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.