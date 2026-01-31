İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da çatışma! 10 asker hayatını kaybetti
Dünya

Pakistan'da çatışma! 10 asker hayatını kaybetti

Pakistan'da güvenlik güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 10 asker hayatını kaybetti.

AA31 Ocak 2026 Cumartesi 16:44 - Güncelleme:
Pakistan'da çatışma! 10 asker hayatını kaybetti
ABONE OL

Adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, AA muhabirine, sabah erken saatlerde militanların Belucistan eyaletindeki 12 farklı yere saldırı düzenlediğini belirtti.

Bunun üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiğini kaydeden yetkili, çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 10 askerin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda askerin yaralandığını ifade etti.

Yetkili, son 48 saatte militanlara yönelik yapılan operasyonlarda 109 militanın etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.