Pakistan'da çatışma: 2 asker öldü

Ülke basınındaki habere göre, Pakistan Silahlı Kuvvetlerince yapılan yazılı açıklamada, Afganistan sınırına yakın Spalga bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında dün gece çatışma yaşandığı bildirildi.
Çatışmada Pakistan ordusuna mensup 2 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Pakistan ordusu, söz konusu bölgede Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.
TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014 yılından bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.