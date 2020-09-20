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Dünya

Pakistan'da çatışma: 2 asker öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde militanlarla güvenlik güçleri arasında yaşanan silahlı çatışmada 2 asker öldü.

AA20 Eylül 2020 Pazar 19:33 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 19:33
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Ülke basınındaki habere göre, Pakistan Silahlı Kuvvetlerince yapılan yazılı açıklamada, Afganistan sınırına yakın Spalga bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında dün gece çatışma yaşandığı bildirildi.

Çatışmada Pakistan ordusuna mensup 2 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Pakistan ordusu, söz konusu bölgede Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.

TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014 yılından bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

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