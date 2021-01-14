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Dünya

Pakistan'da çatışma: 5 ölü

Pakistan'ın teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Yaşanan olayda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3 asker de hayatını kaybetti.

AA14 Ocak 2021 Perşembe 15:41 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 15:41
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Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, eyaletin Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlerle güvenlik kuvvetleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada aralarında biri el yapımı patlayıcı uzmanı iki teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

Ordu, söz konusu bölgede Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.

TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist etkisiz hale getirildi, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

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