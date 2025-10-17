Pakistan'da çatışma: Çok sayıda militan etkisiz hale getirildi

Emniyet yetkilileri, ülkenin Kuzey Veziristan eyaletinin Mir Ali bölgesinde güvenlik güçlerine ait bir tesise intihar saldırısı girişiminde bulunulduğunu belirtti.

Buna göre yetkililer, bölgedeki güvenlik güçlerine ait tesise araçla bir intihar bombacısının saldırdığını, 3 silahlı militanın da güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini ifade etti.

Çatışma sonucunda 3 militanın etkisiz hale getirildiğini açıklayan yetkililer, bomba yüklü aracın patlaması sonucunda ise civardaki evlerin hasar aldığını, aracı kullanan militanın da patlama sonucu öldüğünü aktardı.

Yetkililer, güvenlik güçlerinden herhangi bir kayıp olup olmadığına dair bilgi paylaşmadı.

Öte yandan, Geo News'un haberine göre, Kuzey Veziristan'ın Datta Khel bölgesinde güvenlik güçlerince yürütülen bir başka operasyonda ise 6 militan etkisiz hale getirildi.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

PAKİSTAN'IN AFGAN YÖNETİMİNDEN BEKLENTİSİ

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.