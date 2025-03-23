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Dünya

Pakistan'da çatışmalar sürüyor: 16 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çıkan çatışmalarda 16 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA23 Mart 2025 Pazar 17:11 - Güncelleme:
Pakistan'da çatışmalar sürüyor: 16 militan etkisiz hale getirildi
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Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan yazılı açıklamada, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleriyle sınırı geçmeye çalışan militanlar arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, militanların Kuzey Veziristan'ın Afganistan sınırındaki Gulam Han Kalay kasabası yakınlarından Pakistan'a sızma girişiminde bulunduğu ve güvenlik güçlerinin bunu engellediği aktarıldı.

Güvenlik güçleri ve militan grup arasında son iki günde çıkan çatışmalarda 16 militanın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, terör tehdidinin ortadan kaldırılması için kararlı olunduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Afganistan geçici hükümeti, "etkili sınır yönetimi sağlamaya" davet edildi.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

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