İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2023 Pazar / 7 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,397
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pakistan'da çatışmalar sürüyor: 4 militan öldürüldü
Dünya

Pakistan'da çatışmalar sürüyor: 4 militan öldürüldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleri, 4 militanı etkisiz hale getirdi. Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşmadı.

AA19 Kasım 2023 Pazar 10:20 - Güncelleme:
Pakistan'da çatışmalar sürüyor: 4 militan öldürüldü
ABONE OL

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva'nın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri, militanlara yönelik operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada, 4 militan etkisiz hale getirildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pakistan ordusu, militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşmadı.

Ülkede, bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.