Pakistan'da çocuk felci vakaları artıyor

Pakistan basınına göre, Sind eyaletinde yeni bir çocuk feci vakası tespit edildi.

Böylece, bu yıl ülke genelinde kayda geçen vaka sayısı 64'e yükseldi.

Buna göre, 2024'te Belucistan eyaletinde 26, Sind eyaletinde ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde 18'er, İslamabad ve Pencap eyaletlerinde birer vaka kaydedildi.

Pakistan'da çocuk felci vakalarına karşı sık sık aşı kampanyaları düzenlense de bu yılki vaka sayısında rekor artış görüldü. Ülkede geçen yıl sadece 6 çocuk felci vakası tespit edilmişti.

Daha önce birçok ülkede görülen çocuk felci vakaları, etkili aşı kampanyaları neticesinde büyük oranda azaldı.

Çocuk felci vakaları, aşı erişiminin kısıtlı olduğu Afganistan ve Pakistan'da görülmeye devam ediliyor. Yoksulluk, çatışma ve güvenlik sorunları, çocuk felcinin önüne geçilememesinin nedenleri arasında gösteriliyor.